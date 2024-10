Ancelotti analisa clássico contra o Barcelona: ‘Precisamos de uma exibição completa’

O Real Madrid chega embalado para o ‘El Clásico’ contra o Barcelona, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, no primeiro clássico entre as equipes nesta edição do Campeonato Espanhol. Motivado pela incrível virada sobre o Borussia Dortmund, com direito a hat-trick de Vini Jr, favorito para levar a Bola de Ouro, o técnico Carlo Ancelotti falou em buscar uma “exibição completa” para buscar a vitória.

Além disso, o técnico italiano elogiou o trabalho de Hansi Flick no comando dos catalães, e destacou o excelente momento e a qualidade do rival.

“O Barcelona é uma grande equipe, mudou sua filosofia e tem uma ideia de jogo muito clara. Agora, jogam de forma mais direta, mas não quero comparar com a equipe do Xavi, que também fez um ótimo trabalho no Barça, à sua maneira. Estamos muito motivados. Esses clássicos são especiais e é importante estar bem preparado. Favorito? É difícil apontar um, mas, neste momento, nada me preocupa. Estamos prontos para jogar com e sem a bola. Para ganhar esses jogos, é preciso fazer uma exibição completa, e é isso que vamos buscar”, afirmou o treinador.