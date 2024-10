Vasco tem dois desfalques para jogo contra o Bahia, pelo Brasileiro

Hugo Moura foi o autor do gol da vitória, em São Januário . O volante foi advertido aos 11 minutos do segundo tempo por retardar cobrança de falta no meio de campo. Além dele, o argentino Vegetti recebeu o amarelo por deixar o braço no rosto de um defensor do Cuiabá.

Mesmo com a vitória sobre o Cuiabá , o Vasco já tem dois problemas para a partida contra o Bahia. O volante Hugo Moura e o atacante Vegetti receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time, na próxima segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Preocupação para o Vasco

O lateral-direito Paulo Henrique apresentou falta de ar e saiu aos 34 minutos do primeiro tempo. De acordo com o Premiere, o médico do Vasco tranquilizou ao informar que o jogador está com um quadro de resfriado.

Com o resultado, o Vasco segue em décimo, mas com 40 pontos. Os cruz-maltinos voltam a campo nesta segunda-feira, contra o Bahia, às 21h, em São Januário. Um novo triunfo vai fazer a equipe voltar a sonhar com uma vaga na zona de classificação para a Libertadores.

