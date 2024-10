São Paulo volta a vencer Criciúma e vai às quartas da Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta-feira (24), em Cotia, após vencer novamente o Criciúma, dessa vez por 3 a 1, de virada. No jogo de ida das oitavas, o Tricolor venceu pelo placar elástico de 4 a 0.

Agora, o time comandado pelo Allan Barcellos espera seu adversário da próxima fase, que está prevista para acontecer nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, com jogos de ida e volta. O chaveamento será definido pela campanha dos oito times restantes na competição.

Mais um triunfo do Tricolor

A partida começou com tudo em Cotia. Precisando de um placar eslástico para avançar, o Criciúma abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com Ruan. O camisa 9 aproveito o rebote do goleiro, que rebateu para o meio, e balançou a rede. Aos sete, o atacante quase marcou mais um para os visitantes, após puxar contra-ataque em boa jogada individual e bater forte para o gol. A bola passou perto. Porém, um minuto depois, os donos da casa empataram a partida com Ferreira, que recebeu cruzamento livre na área. O Tricolor controlou o restante da primeira etapa.