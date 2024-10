Próximo adversário do Fluminense está no ‘Z4’ dos mandantes; saiba

Em 16º na tabela, o Leão surge apenas na 17ª colocação dentre os mandantes, ou seja; no ‘Z4’ dos 20 clubes que disputam a elite. São 20 pontos em 15 partidas realizadas no Barradão, palco do duelo de sábado (26).

Vivendo importante recuperação no Brasileirão, com três vitórias seguidas, o Fluminense já começa a vislumbrar um quarto triunfo consecutivo. Afinal, ao viajar a Salvador para enfrentar seu próximo adversário, o Vitória, enfrentará um dos times de pior campanha jogando em casa.

O Flu, por sua vez, faz sua parte atuando longe de seus domínios. E, num recorte recente, considerando as últimas dez rodadas como visitante, só não tem melhor campanha do que o líder Botafogo. Isso porque a equipe de Mano Menezes venceu quatro destas partidas, empatando outra e perdendo cinco. Soma, assim, 50% de aproveitamento no recorte.

Dessa forma, espera-se um grande jogo no Barradão, visto que, apesar da campanha ruim em casa num geral, o Vitória melhorou os números recentemente. Venceu três de seus últimos cinco jogos em casa, acumulando 66,6% de aproveitamento no período.

Com isso, a equipe baiana surge na beira da zona do rebaixamento, com 32 pontos em 30 partidas. O Flu, com sua campanha de recuperação, já se afasta do Z4, aparecendo em 11º, com 36 pontos. O jogo ocorre neste sábado, às 16h30 (de Brasília).