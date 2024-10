Polícia chilena faz buscas na casa de Valdívia

Ex-meio-campista do Palmeiras é alvo de acusação por estupro, e autoridades chilenas tentam encontrar provas do caso

Jorge Valdívia está preso no Centro Penitenciário Rancagua, no Chile. O Oitavo Tribunal de Garantias de Santiago determinou a sua detenção preventiva por meio de uma medida cautelar. O Ministério Publico daquele país justificou a sua prisão pelo ex-jogador ser “um perigo para a segurança da vítima”.

De acordo com o jornal chileno “Bio Bio”, o Ministério Público do Chile deu a confirmação que a ação policial foi coordenada pela nova advogada do ex-jogador, Paula Vidal.

A primeira acusação aconteceu na última segunda-feira (21), quando uma mulher foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Independência, como uma forma de denunciar um possível estupro que o ex-atleta teria sido o autor. A vítima cita que o episódio ocorreu no último domingo (20), depois de encontrá-lo em um restaurante no bairro de Providencia.

A mulher é uma tatuadora e, segundo ela, inicialmente, o encontro tinha o caráter profissional. Especialmente para debater o desenho de uma tatuagem que o ex-meio-campista desejava fazer. No restaurante, os dois consumiram bebida alcoólica e, posteriormente, foram para casa dela.

Entretanto, a vítima alega que não se recorda do que ocorreu naquela noite. A representante jurídica do ex-jogador do Palmeiras argumenta que “existem relações sexuais consensuais, que se desenvolvem no contexto de um convite à casa da denunciante e, nesse contexto, ocorre essa interação”.

O comentário faz alusão ao fato de ter uma testemunha primordial no episódio. Trata-se do ex-companheiro da suposta vítima, que teria visto Valdívia na casa da mulher.