Milan tem jogo adiado devido a enchentes em Bolonha

Além disso, o Milan também enfrenta problemas no elenco. Isto porque Theo Hernández e Reijnders estavam suspensos para o jogo contra o Bolonha, mas com o adiamento, cumprirão provavelmente a suspensão no próximo jogo do Milan, que será contra o Napoli, líder do Campeonato Italiano.

