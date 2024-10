Mauro Cezar Pereira critica o Flamengo após goleada do Botafogo

Jornalista Mauro Cezar Pereira criticou jogadores e dirigentes do Flamengo após a goleada do Botafogo contra o Peñarol na Libertadores

Para MCP, o placar elástico obtido pelo rival contra o algoz do Flamengo amplia o peso da eliminação da equipe da Gávea para o clube uruguaio (derrota por 1 a 0 no Maracanã e empate em 0 a 0 no Uruguai).

A goleada do Botafogo sobre o Peñarol pela Libertadores acabou em crítica de Mauro Cezar Pereira ao Flamengo. Em uma rede social, o jornalista cutucou atletas e dirigentes do Rubro-Negro pela realização de uma confraternização no dia da semifinal, na última quarta-feira (23).

“O elenco do Flamengo deveria ter jogado hoje contra o Botafogo. Mas foram incompetentes a ponto de permitirem a eliminação diante desse Peñarol. Como não foram capazes de fazer um gol nos uruguaios, já que não jogariam, fizeram um churrasco. (…) Claro que a comissão técnica também teve culpa, mas pagou pelo fracasso com a demissão. Atletas e dirigentes, por sua vez, seguem lá, se ‘confraternizando’, como se o vexame ainda mais exposto não tivesse ocorrido”, criticou o jornalista em sua conta no X.

Veja e postagem:

https://twitter.com/maurocezar/status/1849280426474365057



A confraternização entre jogadores e dirigentes veio à tona após o lateral Varela se envolver em polêmica ao aparecer no mesmo local da confusão com torcedores do Peñarol, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Em nota, o clube rubro-negro informou que o uruguaio foi tirar amigos do tumulto e, na sequência, participaria do churrasco com o resto do elenco.