Joia da base do Grêmio, pretendido pelo Chelsea, assinará contrato profissional

Desejo inicial do Imortal é que o atleta dispute a Copinha e depois seja integrado ao elenco rincial. Aprovação vai depender do treinador

Gabriel Mec chegou até a despertar a atenção do Chelsea. No entanto, o interesse dos Blues no atleta diminuiu . Com isso, a tendência é de que, a princípio, ele tenha um período maior defendendo o Imortal. Vale ressaltar que a aprovação pela integração de Gabriel Mec ao profissional será do técnico da equipe na próxima temporada. Vale ressaltar que ainda há uma indefinição neste cenário. Se houver o aval do comandante, o meio-campista pode até ser opção já no Campeonato Gaúcho de 2025.

O Grêmio começará a lapidar no elenco principal mais uma joia de sua base. Trata-se de Gabriel Mec, de 16 anos, que vai assinar o seu principal contrato profissional, nesta quinta-feira (24). O vínculo terá duração de três anos. O desejo do clube, com a possibilidade de reavaliação, é que o meio-campista dispute a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Posteriormente, o pensamento é integrá-lo ao profissional, de maneira definitiva.

Chelsea quase frustrou planos do Grêmio assinar com joia

O interesse do Chelsea na joia fez o Grêmio aguardar um possível desfecho. Como o clube inglês recuou, o Imortal passou a investir na possibilidade de o jovem assinar o primeiro contrato profissional. Gabriel Mec está livre para tal cenário desde abril.A Lei Pelé até permite que jogadores com 16 anos possam assinar contrato por cinco anos com um clube. No entanto, a Lei Geral do Esporte do ano passado estabelece que atletas menores de idade possam firmar vínculos por até três anos. Assim, depois de completar 18 anos pode haver uma extensão de contrato.

Mec é natural do Rio de Janeiro e faz parte das categorias de base do Tricolor Gaúcho desde os nove anos. Ele chegou ao clube para participar das escolinhas e atualmente faz parte do elenco da equipe sub-20. Inclusive, frequentemente, integra os treinos do time principal sob o comando de Renato Gaúcho.

