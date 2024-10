Ídolo do Grêmio, Geromel vai receber título de Cidadão de Porto Alegre

Ídolo do Imortal e com 11 temporadas defendendo o clube gaúcho, tem honraria aprovada na Câmara de Vereadores

A honraria foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre na quarta-feira, após proposta do vereador Cláudio Janta (Solidariedade). No projeto, há uma menção ao fato de o defensor ter se tornado “gaúcho de coração”, devido ao tempo como residente na cidade e ao fato de dois de seus três filhos terem nascido na região.

O ídolo do Grêmio, Pedro Geromel, receberá o título de cidadão de Porto Alegre. O defensor, natural de São Paulo, atua pelo clube gaúcho há 11 anos e já confirmou que encerrará a carreira ao final desta temporada.

Geromel é o 13º jogador com mais partidas pelo Grêmio na história. Nesse período, conquistou 11 títulos. Os principais foram a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018, além de sete títulos do Campeonato Gaúcho.

Nas últimas temporadas, o defensor tem sofrido bastante com lesões e, desde 2023, disputou apenas sete jogos pelo tricolor gaúcho. Em 2024, virou reserva e esteve em campo em 21 das 59 partidas que o Grêmio já disputou neste ano.

