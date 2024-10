Deyverson faz torcedora do Atlético desmaiar. Entenda

O Atlético venceu o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo das semifinais da Libertadores, na última terça-feira, na Arena MRV. No entanto, o início do confronto foi tenso para os torcedores do clube mineiro, a ponto de uma torcedora desmaiar.

A cena inusitada foi compartilhada nas redes sociais. Giulia Araújo assistia ao jogo em casa com sua família. Quando Deyverson, na Arena MRV, recebeu um passe longo, driblou o goleiro e balançou as redes, ela não conseguiu conter a empolgação.

Giulia comemorou, levantou-se e, de repente, desmaiou. Sua família ficou sem entender a queda. O pai dela, surpreso, perguntou: “Tá doida, Giulia?”. A câmera de segurança da casa capturou a cena.