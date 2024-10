Zaracho retorna aos treinos no Atlético e vive esperança de atuar contra o River

As boas notícias no Atlético-MG não param. Após a classificação para a final da Copa do Brasil e a vantagem na semifinal da Libertadores contra o River, o Galo contará com o retorno de Mathías Zaracho. Nesta quarta-feira (23), o argentino participou de parte do treino e está na fase final de recuperação para ser liberado e ficar à disposição da comissão técnica.

Há, inclusive, uma pequena expectativa de que o meia seja relacionado para o jogo de volta contra o River Plate, na terça-feira (29). Zaracho não joga desde o dia 20 de julho, quando foi titular contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Libertadores.

