Ponte Preta vence o Brusque e sai da zona de rebaixamento

A partida começou agitada, com ambas as equipes buscando o ataque. As primeiras oportunidades claras de gol foram dos visitantes. Aos quatro minutos, Diego Tavares arriscou um chute cruzado, e o goleiro Luan fez uma defesa esticando-se, com a bola passando por cima do gol. Seis minutos depois, Tavares finalizou novamente, o goleiro defendeu e, no rebote, Guilherme Queiroz chutou para fora.