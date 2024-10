Paulinho festeja vantagem, mas pede pés no chão do Atlético contra o River Plate

Paulinho celebrou a vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o River Plate, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Autor do terceiro gol, o atacante comemorou o resultado, mas pediu ao time pés no chão no jogo de volta, no Monumental de Nuñez, para conquistar a vaga para a decisão da competição.

“Jogo muito intenso. Sabíamos que o River ia competir muito, tentar neutralizar nosso jogo de construção. A gente jogou como tinha que ser, ganhar a segunda bola, ser vertical. Assim, conseguimos ter o controle na maior parte do jogo. É uma vantagem muito larga, mas Libertadores é de times muito tradicionais. Temos que ir para o segundo jogo pensando em mais uma vitória para chegar à final”, destacou Paulinho.