Neymar surpreende Djokovic com revelação

Tenista questionou se Neymar já tinha conquistado duas Champions, mas ficou assustado com a resposta

Os atletas Neymar e Djokovic, um dos melhores jogadores de futebol do mundo e o “campeão de tudo” do tênis, respectivamente, fizeram uma brincadeira nas redes sociais. Eles estiveram juntos na Arábia Saudita na semana passada, quando o sérvio foi disputar um torneio. O encontro foi registrado pelo Al-Hilal, clube do brasileiro, que postou um vídeo nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante um quiz para responder perguntas sobre as carreiras um do outro, o sérvio afirmou que o brasileiro tinha duas taças da Champions League. No entanto, ele foi corrigido e ficou surpreso.