Mais de 200 torcedores do Peñarol são detidos; Grupo não assistirá partida

Torcida uruguaia se envolveu em confusão com policias militares no início da tarde desta quarta-feira em frente à praia do Recreio

Mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos após a confusão generalizada com a Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (23), em frente à praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Autoridades afirmaram que o grupo será escoltado para fora do estado e, dessa forma, não assistirá à partida contra o Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos, pela semifinal da Libertadores.

O confronto entre a torcida e a PM durou cerca de 1h20, entre 12h e 13h20. Torcedores, muitos escondendo o rosto. Eles usaram paus, pedras e garrafas para arremessar nos policiais militares e outras pessoas que estavam no local. Além disso, usaram mesas e cadeiras como escudos. Eles também furtaram caixas de cerveja. Ademais, incendiaram um ônibus de turismo, usado pelos próprios torcedores e também atearam fogo em motos paradas no mesmo estacionamento. Uma arma foi apreendida no local.

De acordo com a PM, a confusão começou após um torcedor ser flagrado furtando um celular dentro de um quiosque. Uma câmera registrou a ação do uruguaio que foi preso.