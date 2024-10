Internacional anuncia renovação com Ricardo Mathias; confira novo vínculo

Centroavante tinha novo contrato com o Colorado até 2028 e discutia renovação há meses, chegou a receber sondagens do PSV, da Holanda

Aos 18 anos, o atacante é considerado uma promessa no Colorado, e sua renovação enfrentou dificuldades, mas as partes finalmente chegaram a um acordo. O contrato anterior era válido até julho de 2025. A renovação traz alívio à diretoria do Internacional, já que, a partir de janeiro, o atacante poderia assinar um pré-contrato e deixar o Beira-Rio sem custos ao término do vínculo atual.

O Internacional confirmou, nesta quarta-feira (23), a renovação de contrato com Ricardo Mathias. O jovem jogador terá vínculo com o clube gaúcho até 2028.

Durante as negociações, Ricardo recebeu sondagens do PSV, da Holanda, e de dois grupos estrangeiros que operam em clubes no Brasil, mas as conversas não avançaram. Em campo, Ricardo marcou um gol pelos profissionais do Internacional no duelo contra o Corinthians, em setembro, pelo Brasileirão, em Itaquera.

No sábado (26), o time comandado por Roger Machado encara o Atlético às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.