Ex-Flamengo, Matheusão é um dos artilheiros da Asia Champions League Two

Matheusão, ex-atacante do Flamengo, é um dos artilheiros da Asia Champions League Two pelo Shabab Al-Ahli. O jogador marcou na vitória da equipe sobre o Al Kuwait por 4 a 1. Dessa forma, chegou a três gols em três rodadas na competição, sendo um gol em cada partida.

Assim, Matheusão soma três gols em oito partidas na temporada pela equipe. Ao todo, balançou as redes nove vezes em 28 jogos. O atacante comemorou o gol e falou da importância da vitória.

“Fico feliz de ter a oportunidade de jogar, de começar como titular e de corresponder à confiança depositada em mim. Tenho treinado bastante, me dedicando muito diariamente para que as coisas aconteçam de forma positiva nos jogos. Graças a Deus pude marcar mais uma vez na Liga dos Campeões, mantendo uma boa média, e mais feliz ainda pela vitória da equipe. Era uma partida importante, jogando em casa, que nos coloca na liderança do grupo. Um resultado que também nos dá confiança para a próxima partida, que é um confronto direto pela liderança da Liga, e vamos jogar novamente diante do nosso torcedor. Vamos seguir trabalhando para buscar nossos objetivos”, afirmou.