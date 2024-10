Contra o Athletico, Fluminense bate recorde no Brasileirão; saiba

Realizando, assim, o maior número de passes tentados em um jogo de Brasileirão em 2024. Dessa forma, o Flu deixa o Bahia para trás no quesito, já que o Tricolor baiano era o detentor do maior número até então: 720, em jogo contra o Flamengo, em junho.

Ao vencer o Athletico, na última quarta-feira (23) , o Fluminense não só deu um grande salto na tabela do Brasileirão, como também bateu um recorde na atual edição do torneio. Segundo levantamento do “OptaJoão”, perfil de estatísticas, o Tricolor tentou 725 passes na partida.

Apesar do alto número de passes tentados e dos 75% de posse de bola contra o Furacão, o Fluminense teve dificuldades para vencer o jogo. Afinal, o chorado gol da vitória, marcado por Germán Cano, saiu apenas aos 36′ da etapa complementar no Maracanã.

Antes, Fábio salvara o Flu com intervenções providenciais. De toda forma, o Tricolor foi capaz de segurar o resultado e sair com os três pontos, dando um importante salto na tabela do Brasileirão.

Agora, o time treinado por Mano Menezes surge na 11ª posição apenas um ponto atrás do rival Vasco, décimo colocado. Assim, já são quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento, demonstrando que a recuperação do Fluminense segue a todo vapor. Na próxima rodada, o Flu enfrenta o Vitória, no Barradão, no sábado (26), pela 31ª rodada da competição.