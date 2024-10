Bernabei deixa futuro no Inter em aberto: ‘Espero que aconteça o melhor’

Lateral-esquerdo está emprestado pelo Celtic ao Colorado até o final da temporada e vem sendo destaque na equipe gaúcha Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Bernabei mostra-se cada vez mais adaptado ao Inter. Afinal, foi flagrado provocando o Grêmio no vestiário em vitória no clássico. Assim que recebeu as primeiras oportunidades, rapidamente tornou-se titular e um dos destaques na “era Roger Machado”. Vale ressaltar que o seu vínculo com o Colorado é por empréstimo até o final da temporada. Ele está cedido ao time gaúcho pelo Celtic, da Escócia. Nos bastidores, o clube promete se esforçar para encontrar uma solução com o objetivo de conseguir mantê-lo, dessa vez em definitivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por isso, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (23), o argentino foi questionado sobre o seu futuro e o deixou em aberto.

“Espero que aconteça o melhor para mim e para o clube. Mas deixo claro que estou muito feliz aqui. Como falei antes. Isso não depende de mim, e sim do meu agente. Ele que trata das negociações. Estou muito feliz e minha família também. Sei que daqui a diante, até dezembro, janeiro, nós vamos ver. Não sei o que acontecerá ainda”, explicou o lateral. Bernabei chegou ao Internacional em março, ainda quando Eduardo Coudet era o treinador. Porém, o seu compatriota lhe deu chance apenas uma oportunidade para atuar. Com a mudança de comando, ele ganhou mais espaço e aproveitou as oportunidades com Roger. Prova disso é que entrou em campo em 16 ocasiões, todas como titular.

Ascensão do Argentino no Inter Até aqui em sua passagem no Inter, já marcou dois gols e deu três assistências. Em seguida, o argentino fez um comparativo do seu momento no trabalho entre os dois treinadores. “Sinceramente, não tenho uma resposta para isso (falta de oportunidade) porque não tive oportunidade de falar (com Coudet) sobre isso. Mas creio que trabalhando do jeito que trabalhei, hoje estamos vendo que, quando pude jogar, aproveitei a oportunidade do Roger. No passado, trabalhava para o que poderia vir (a titularidade)”, complementou o lateral. Em uma entrevista recente à “Rádio Grenal”, o presidente Alessandro Barcellos deu a entender que o valor de compra seria maior do que os 4 milhões de euros (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual) antes divulgado. Já em declaração à “Rádio Gaúcha”, o mandatário afirmou que vai fazer o possível para manter o atleta.