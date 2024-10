Veiga enaltece parceria com Estêvão: ‘Um dos melhores com quem já joguei’

Meia fez vários elogios para a joia do Palmeiras e falou poder da base do clube que vem revelando grandes nomes nos últimos anos

“O Estêvão é um menino que eu adotei, a gente tem uma afinidade muito grande, ele conversa comigo, a gente mora próximo, frequenta minha casa. Fico feliz pelo crescimento dele, tudo que está vivendo não é nem 5% do que vai viver no futebol e estou para falar que é um dos melhores que já joguei. Não só pelo momento, mas o repertório”, disse Veiga, ao programa ‘Boleiragem’, do SporTV.

“Ele tem tudo para ser um dos melhores do mundo, tem muito repertório, bateu a marca do Neymar no Brasil por idade. Ele para mim é o cara”, completou o meia.

Veiga também comenta força da base do Palmeiras

Além de Estêvão, Raphael Veiga mantém uma forte amizade com outra cria da Academia de Futebol: Endrick, agora no Real Madrid. O camisa 23 falou com bom humor sobre os talentos que o Verdão vem revelando nos últimos anos e explicou quais os diferenciais para o garoto de 17 anos já estar brilhando no profissional.