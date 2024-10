Fluminense tem retrospecto recente animador no Maracanã

Tricolor vem de sete vitórias nos últimos dez jogos no Maior do Mundo; jogo contra o Athletico ocorre no estádio às 19h30 (de Brasília)

Afinal, o Tricolor vem em forma excelente no estádio onde manda seus jogos. Das últimas dez partidas, a equipe treinada por Mano Menezes venceu sete, fazendo do Maraca uma arma importante para o objetivo da permanência ser alcançado no Brasileirão.

Ao entrar em campo nesta terça-feira (22) para enfrentar o Athletico, pela 17ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado), o Fluminense contará com um grande aliado ao seu lado: o Maracanã.

O Flu só não venceu três partidas neste recorte, que se iniciou no fim de julho. Foram dois empates (sendo um pela Copa do Brasil) e uma derrota (Botafogo, no Brasileirão), aliás. Dessa forma, a equipe acumula incríveis 76,67% de aproveitamento no período.

Este número é superior à campanha do São Paulo, segundo melhor mandante do Brasileirão, por exemplo. O que significa que, caso mantenha o retrospecto positivo no Maracanã, o Fluminense pode, então, alçar voos maiores nestes últimos cinco jogos em sua casa.

Confira os últimos dez jogos do Fluminense no Maracanã

2 x 0 Flamengo (Brasileirão) – 17/10

1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão) – 3/10

0 x 1 Botafogo (Brasileirão) – 21/9

1 x 0 Atlético-MG (Libertadores) – 18/9

2 x 0 São Paulo (Brasileirão) – 1/9

2 x 1 Grêmio (Libertadores) – 20/8

0 x 0 Corinthians (Brasileirão) – 17/8

2 x 2 Juventude (Copa do Brasil) – 7/8

1 x 0 Bahia (Brasileirão) – 4/8

1 x 0 Palmeiras (Brasileirão) – 24/7

O Fluminense enfrenta o Athletico nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 17ª rodada. Se vencer, o Flu (16º) pode afundar ainda mais o Furacão (18º) e abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento.