Fernando Diniz chega pressionado em decisão

O técnico Fernando Diniz foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 24 de setembro. Pouco depois, ele iniciou os jogos. No entanto, ao completar um mês na Raposa, ainda não conheceu a vitória. Neste contexto, o treinador enfrenta a decisão das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Lanús. O jogo de ida será nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Mineirão.

O Cruzeiro não vence há 25 dias, considerando a pausa para a Data-Fifa. São cinco partidas sem triunfo. No Mineirão, são mais de 50 dias de jejum. O treinador estrelado ainda implementa seu modelo de trabalho e enfrenta a pressão por resultados. O cenário, porém, não altera o planejamento para o futuro, já que Diniz participa ativamente das discussões sobre contratações para 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para melhorar a vida de Diniz, o lateral-esquerdo Marlon espera conquistar um triunfo diante do Lanús para mudar a trajetória do Cruzeiro e, assim, retomar o caminho das vitórias na temporada de 2024.