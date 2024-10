Em mais uma vitória, Jorge Jesus quebra recorde no comando do Al-Hilal

Português se torna o treinador mais vitorioso da história do clube, com 81 triunfos, e tem o importante retorno de Neymar

No dia em que Neymar retornou aos gramados após mais deum ano parado, o Al-Hilal conquistou uma importante vitória sobre o Al Ain por 5 a 4. Assim, o triunfo fez com que o técnico Jorge Jesus quebrasse mais um recorde no comando da equipe da Arábia Saudita. O português se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube com 81 triunfos.