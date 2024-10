Casares confirma Zubeldía no São Paulo até o fim do Brasileirão

O técnico Zubeldía continuará no São Paulo até o final da atual temporada, segundo o presidente do clube, Julio Casares. O dirigente revelou detalhes sobre o atual comandante e a necessidade de reforços para 2025. O time ainda briga pela confirmação na Libertadores.

Casares reafirmou recentemente o apoio ao treinador, mesmo após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Depois disso, o São Paulo tropeçou contra o Cuiabá, mas venceu o Vasco em Campinas, ambos pelo Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não gosto de pensar muito à frente. Às vezes, aparece uma seleção, faz um convite, e ele pode ir embora. Disse a ele que o trabalho, por enquanto, está ótimo, e fizemos um planejamento para os próximos nove jogos. Isso foi antes da partida contra o Cuiabá. Embora o futebol seja dinâmico, proponho trabalharmos semana a semana, jogo a jogo. Caímos na Copa do Brasil e na Libertadores, são coisas do futebol, mas ainda temos uma Copa para terminar o ano bem. Vejo ele trabalhando e confio muito no trabalho dele”, afirmou o dirigente.