Sneijder critica comportamento em campo de ex-jogador do Barça: ‘Bebê chorão’

Sneijder aponta que ex-meio-campista do Barça costumava por entrar fortes em adversários, mas reclamava quando revidavam Crédito: Marcelo Caitano

O ex-meio-campista Sneijder, de 40 anos, causou polêmica ao falar sobre o volante Sérgio Busquets, ex-Barcelona. Isso porque o holandês criticou o comportamento em campo do volante espanhol. Eles se enfrentaram em quatro ocasiões, duas vezes em Liga dos Campeões, nos embates entre Inter de Milão e Blaugranas, assim como em confrontos por Copas do Mundo, entre a seleção espanhola e a holandesa. Como, por exemplo, na decisão do Mundial de 2010, na edição da África do Sul. "Busquets era um jogador extremamente chato, que sempre batia nos outros, mas nunca aceitava apanhar. Assim que apanhava, começava a chorar. Um bebê chorão completo", detalhou Sneijder em entrevista ao canal holandês "Ziggo Sports". Além disso, o meio-campista lembrou de confrontos verbais e episódios estressantes que teve com Busquets em campo. Inclusive, o classificou como inconveniente por sua postura nos gramados.

“Briguei com ele em todos os jogos. Uma vez eu falei para ele: ‘Neste verão vou te encontrar em Ibiza e lá conversaremos’. Em 2010 vencemos o Barcelona por 3 a 1 em casa e tivemos que ir para o Camp Nou. Com oito minutos, Thiago Motta o acertou, e Busquets começou a rolar no chão enquanto olhava pelas mãos para ver se Motta era expulso, e então ele se levantou e andou perfeitamente, o bebê chorão. Um jogador desagradável”, complementou o ex-jogador holandês. Sneijder encerrou sua carreira em 2019 depois de atuar pelo Al-Gharafa, do Qatar, por duas temporadas. Já o meio-campista espanhol ainda está em atividade. Ele defende a Inter Miami, dos Estados Unidos, ao lado de outros três jogadores que passaram pelo Barcelona. O lateral-esquerdo Jordi Alba, assim como os atacantes Luis Suárez e Lionel Messi.