Santos x Ceará: escalações, onde assistir e arbitragem

O Santos encara o Ceará nesta terça-feira (22/10), às 19h, na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o líder da competição, com 56 pontos, empatado com o Sport, mas levando a vantagem no saldo de gols. Já o Vozão é o quinto colocado, com 51 pontos, pedindo passagem para entrar no G-4. Assim, com uma vitória dos cearenses, a equipe não se coloca apenas na disputa pelo acesso, mas também pelo título.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille terá retornos importantes para o duelo direto contra o Ceará. Afinal, o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca cumpriram suspensão na última rodada e voltam para o embate contra o Vozão. Aliás, o trio deve ser titular do Peixe. Além disso, Tomás Rincón que estava com a seleção venezuelana, está de volta. Assim como Miguelito, mas este ainda é dúvida, já que ficou fora dos últimos treinos por conta de uma infecção intestinal. Por fim, a principal incógnita está no ataque, já que Otero e William Bigode brigam por uma vaga no setor ofensivo.