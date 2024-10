Rayan é absolvido pelo STJD e fica à disposição para jogo do Vasco

Atacante foi julgado pela expulsão na partida do Cruz-Maltino contra o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil

O atacante Rayan, do Vasco, foi absolvido pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (21). O tribunal entendeu que não houve agressão do jogador Cruz-Maltino contra Esquivel, do Athletico. Com isso, ele fica à disposição do técnico Rafael Paiva.

O caso aconteceu quando as equipes se enfrentaram no dia 11 de setembro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Rayan foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR pela entrada dura em Esquivel.