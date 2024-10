Palmeiras tem dois suspensos contra o Fortaleza; veja lista de pendurados

O Palmeiras tem mais dois desfalques para o jogo contra o Fortaleza no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo.

O Verdão vai entrar em campo contra o Fortaleza com nove jogadores pendurados no elenco. São eles: Weverton, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Richard Ríos, Fabinho, Estêvão, Murilo, Piquerez e Mauricio – os três últimos estão lesionados. Assim, quem foi advertido cumprirá suspensão automática no clássico contra o Corinthians, na rodada seguinte.

Além dos suspensos e pendurados, o Palmeiras tem alguns jogadores no departamento médico. Além de Piquerez, Mauricio e Murilo, Bruno Rodrigues também está lesionado.

O Palmeiras encurtou a distância para o líder Botafogo após vencer o Juventude por 5 a 3. Agora, soma 60 pontos, contra 61 do Alvinegro. Os dois times ainda vão se enfrentar na 36ª rodada, no Allianz Parque, em jogo que pode encaminhar a conquista do título do Campeonato Brasileiro para qualquer um dos times.