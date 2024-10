Mano, do Fluminense, ganha duas opções para duelo decisivo com o Athletico

Keno e Marcelo voltam de suspensão, após terem ficado de fora do triunfo do Tricolor sobre o Flamengo, na última quinta

Após vencer o Flamengo, o Fluminense terá pela frente um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 17ª rodada. A diferença entre os dois times na tabela é de apenas dois pontos, o que deixa o confronto ainda mais decisivo.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes poderá contar com os retornos de Keno e Marcelo, que estavam suspensos diante do rival, na última quinta-feira (17). O primeiro tem sido utilizado com frequência pelo treinador, enquanto o experiente lateral intercala com Diogo Barbosa.

Por outro lado, Nonato e Thiago Silva, que se recuperam de suas respectivas lesões, ainda são dúvidas para o confronto com o Furacão. O meio-campista teve uma fatura no nariz após choque com Marçal, do Botafogo, e passou por uma cirurgia. Por outro lado, já voltou aos treinos, utilizando uma máscara de proteção. Kevin Serna, por sua vez, desfalca a equipe por causa de uma lesão muscular.