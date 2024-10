Fluminense pode dar salto na tabela se vencer duelo com o Athletico-PR

Tricolor precisa triunfar diante do Furacão para alcançar a marca de 36 pontos e pular da 15ª para a 11ª posição no Brasileirão

Depois de duas vitórias consecutivas, sobre Cruzeiro e Flamengo, o Fluminense segue na luta para salvar o ano e se manter na elite do futebol brasileiro. Diante disso, a equipe carioca pode dar um salto na tabela caso vença o Athletico-PR. O confronto acontece nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada.

Nesse sentido, caso o Tricolor conquiste os três pontos deixará a 15ª posição e terminará as 30 rodadas na 11ª colocação, à frente do Criciúma e com apenas um ponto atrás do rival Vasco. Essa será mais uma chance de abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade.

Na próxima rodada, o elenco terá mais um confronto decisivo, desta vez fora de casa. Afinal, no sábado (26), o Fluminense mede forças com o Vitória, atual 16ª colocado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão. Em caso de mais uma vitória, o time pode encerrar o mês de outubro com uma ótima vantagem para o Z4.