Juventude x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Neste domingo (20), Juventude e Palmeiras medem forças pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo acontece no Alfredo Jaconi, a partir das 20h (de Brasília). O Juventude está na 14ª colocação, com 34 pontos. Enquanto isso, o Verdão é o vice-líder, com 57 pontos. A Voz do Esporte, campeã do prêmio Aceesp-2023 de melhor mídia esportiva digital, fará uma super transmissão. A Jornada Esportiva começa às 18h30 (de Brasília), sob a batuta de Cesar Tavares, que também estará com a narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte conta com Diogo Martin nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Assim, não perca nada deste duelo pelo Brasileirão clicando na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília).