Brasileiro é campeão da Liga finlandesa

O atacante brasileiro Lucas Rangel fez história mais uma vez no futebol europeu ao conquistar, neste sábado (19/10), o título de campeão finlandês pelo KuPS, da Finlândia. Esse é o segundo título da liga conquistado por Rangel, que já havia levantado o troféu em 2019, também com a camisa do KuPS. O título veio após vitória sobre o HJK por 1 a 0.

Emocionado com mais essa conquista, o atacante celebrou o feito:

“Foi um título muito suado, disputado e que coroa todo o nosso time pela entrega e compromisso em todos os jogos. Estou feliz por mais essa conquista com a camisa do KuPS, podendo deixar o meu nome marcado na história do clube”.