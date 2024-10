PSG reassume a liderança do Campeonato Francês

Com a goleada por 4 a 2 sobre o Strasbourg, em em casa, tricampeão chega aos 20 pontos (o mesmo do Monaco), mas com melhor saldo Crédito: Jogada 10

O PSG retomou a liderança do Campeonato Francês ao goler o Strasbourg por 4 a 2, neste sábado (19/10). Na partida realizada no Parc des Princes, em Paris, pela oitava rodada, o time da casa marcou com Mayulu, Asnsio, Barcola e Kang-In. Os gols do Strasbourg foram de Mara e Diong. Com isso, o Paris Saint-Germain chega aos 20 pontos, o mesmo do Monaco, que empatou com o Lens na abertura da rodada, mas viu o atual tricampeão nacional superar no saldo de gols (18 a 10). O Strasbourg, que faz uma campanha muito boa neste início de competição, é o sétimo colocado, com dez pontos. Em casa e com um time tecnicamente muito superior, não foi surpresa que o PSG dominasse totalmente o jogo desde o início. O time já somava 73% de posse e cinco finalizações quando, aos 18 minutos, saiu na frente. Barcola, artilheiro do campeonato com seis gols, recebeu pela esquerda e viu a infiltração de Mayulu. O passe foi perfeito para o garoto de 18 anos chutar com força, sem chance para o goleiro Petrovic.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Asensio concluiu uma ótima jogada do defensor Beraldo e ampliou para os franceses. Mas o Strasbourg assustou quando, aos 14 minutos, diminuiu o placar. Contudo, o PSG se recompôs do susto e ampliou com Barcola aos 20, após um excelente passe de Pacho. Chegou a fazer mais um gol, que foi anulado pelo VAR. No finzinho mais gols: o PSG fez o quarto com Kang-In concluindo jogada de João neves e, nos acréscimos, Diong fechou o placar fazendo o segundo gol dos franceses. Próxima rodada O PSG volta a campo na próxima terça-feira (22), quando recebe o PSV pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Já pelo Campeonato Francês, a equipe parisiense visita o Olympique de Marselha no domingo (27). Neste mesmo dia, o Strasbourg receberá o Nantes, também pela Ligue 1.