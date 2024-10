Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (19/10), Internacional e Grêmio entram em campo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega para o duelo em melhor momento. Afinal, ocupa a sexta colocação na tabela e está próximo de uma vaga na Libertadores. Além disso, acumula nove jogos de invencibilidade. Já o Tricolor vem de derrota para o Atlético-MG e ainda não se livrou completamente do risco de rebaixamento.

No momento, 11 pontos separam os rivais gaúchos. Este é o Gre-Nal 443 e a Voz do esporte fará a cobertura especiual. A Jornalda Esportiva começa às 14h30, de Brasília. O comando e a narração é de Christopher Henrique.