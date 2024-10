Fernando Diniz enxerga Cruzeiro superior e reclama de gol anulado

O Cruzeiro ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz e, nesta sexta-feira (18), além do empate com o Bahia, atuando no estádio do Mineirão, desperdiçou uma grande chance de entrar no G6 do Brasileirão. No entanto, o comandante celeste afirma que o Cruzeiro foi superior ao tricolor baiano, comandado por Rogério Ceni, e também reclamou de um gol anulado do Cruzeiro, que poderia garantir os três pontos.

“Foi um bom jogo; tivemos um jogo equilibrado. Não fluiu tanto como no segundo tempo, mas não foi ruim. Na segunda etapa, melhoramos e começamos a ter chances em sequência. Fizemos o primeiro gol e, na minha opinião, o segundo foi muito mal anulado. Se o Villalba não estivesse ali, ele [Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia] não chegaria na bola nunca. Ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi dele com o Villalba, foi do João Marcelo com outro jogador. O gol foi muito mal anulado”, disparou Fernando Diniz.

Aliás, o time mineiro vencia até praticamente os acréscimos, quando Ademir, em jogada pelo lado esquerdo do Cruzeiro, cruzou e Luciano Rodríguez empatou o duelo. Os dois jogadores do Bahia haviam entrado no decorrer do segundo tempo.