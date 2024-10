Com um jogador a menos, Arsenal é derrotado pelo Bournemouth

Neste sábado (19), o Bournemouth derrotou o Arsenal por 2 a 0, no Vitality Stadium, em jogo válido pela 8ª rodada da Premier League. Os gols da vitória saíram através de Ryan Christie e Justin Kluivert. Com o placar, a equipe da casa chegou aos 11 pontos, na décima colocação. Enquanto isso, os Gunners ficam estacionados na terceira posição, com 17 pontos.

Calendário

Na próxima rodada da Premier League, o Bournemouth mede forças contra o Aston Villa, fora de casa. O Arsenal vai em busca da recuperação diante do Liverpool, no Emirates Stadium.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O JOGO

O Arsenal não entrou em campo com força máxima. Sendo assim, o Bournemouth se encorajou mais e tentou incomodar desde os minutos iniciais. Por outro lado, os Gunners encontravam dificuldade e apresentavam um jogo previsível. Na casa dos 29 minutos a situação do jogo mudou. Evanilson foi lançado e acabou derrubado pelo zagueiro Saliba, que acabou expulso e deixou o Arsenal em desvantagem. Animado, o time da casa pressionou o rival, mas não foi eficaz.