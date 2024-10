Vini Jr viveu um affair com Bella Campos, atriz da Globo

Vini Jr, do Real Madrid, e a atriz Bella Campos, da Globo, tiveram um breve relacionamento durante o período da Copa América, em julho Crédito: Jogada 10

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, e a atriz Bella Campos, da Globo, viveram um breve relacionamento durante a disputa da Copa América, em julho deste ano. A jovem realizou um intercâmbio nos Estados Unidos no período e aproveitou para prestigiar o jogador brasileiro. A informação é do Portal Léo Dias. De acordo com a publicação, a atriz foi convidada pelo atleta para assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Las Vegas. Vini, inclusive, teria custeado a hospedagem e fornecido os ingressos da partida. Posteriormente, Bella Campos teria embarcado em um jatinho com o jogador rumo a Los Angeles. Eles teriam se encontrado outras vezes, apesar de manterem à discrição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em março deste ano, um possível interesse de Vini em Bella ficou no ar após o jogador comentar em fotos da atriz no Instagram. Reações com emojis de coração e carinha sorrindo levantaram a hipótese de uma tentativa de aproximação do astro brasileiro. Veja imagem vazada de Vini com Bella Campos: CASAL? Segundo o portal Leo Dias, Vini Jr. e Bella Campos viveram breve affair em julho deste ano pic.twitter.com/cH2ZNkNX7C

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 18, 2024 Atualmente, o nome de Vini Jr está ligado a uma possível reconciliação com a influenciadora Maju Mazalli. Desde setembro, os indícios esquentaram, inclusive com fotos dela na casa do brasileiro na Espanha, onde ele defende o Real Madrid.