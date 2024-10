Tiquinho, após empate frustrante: ‘Levantar a cabeça, quarta tem decisão’

Autor do gol do Glorioso no empate pelo Brasileirão, o camisa 9 já quer virar a página para a semifinal da Copa Libertadores

Em noite frustrante no Maracanã lotado, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Criciúma nesta sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o líder carioca pode ver a diferença para o vice Palmeiras cair para apenas um ponto ainda nesta rodada, em caso de vitória dos paulistas. Autor do gol do Glorioso, Tiquinho Soares lamentou o resultado.

“Jogo truncado, a equipe do Criciúma veio com a intenção de defender. Conseguimos fazer um segundo tempo melhor que o primeiro. O mister puxou a nossa orelha para que pudéssemos melhorar, e melhoramos. Final de jogo tenso, mas agora é levantar a cabeça porque quarta-feira tem decisão”, disse o atacante na saída de campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O camisa 9 ainda celebrou o gol feito na partida, destacando a importância de voltar a marcar: “Muito feliz pelo meu gol, voltar a marcar é importante para mim. Vinha em um jejum muito grande e agora estou feliz”, celebrou o atleta ao canal Premiere.