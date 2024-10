Cruzeiro empata com o Bahia no Mineirão, e Diniz continua sem vencer

Gabriel Veron marca para o time mineiro, enquanto Luciano Rodríguez em assistência de ex-atleticano deixa placar igual em Belo Horizonte Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Bahia entraram em campo nesta sexta-feira (18) para um duelo válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa, o time mineiro não conseguiu impor seu ritmo e empatou com o Tricolor de Aço em 1 a 1. Assim, o time comandado por Fernando Diniz segue sem vencer após a chegada do ex-técnico da Seleção Brasileira. Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Gabriel Veron abriu o placar para os mandantes após brilhante assistência de Matheus Pereira. Logo depois, o uruguaio Luciano Rodríguez empatou para o Bahia, aproveitando uma grande jogada de Ademir, ex-Atlético-MG. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 44 pontos, permanece na oitava colocação e perde a chance de entrar no G6. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, ocupa o sexto lugar com 46 pontos. O confronto foi um duelo direto por uma vaga na Libertadores.

Primeiro tempo equilibrado No duelo entre duas equipes que buscam voltar ao grupo dos seis primeiros do Brasileirão, o jogo foi bastante equilibrado. O destaque ficou para a grande defesa de Cássio, em finalização do atacante Biel, do Bahia. O Cruzeiro se lançou mais ao ataque, mas não exigiu grandes intervenções de Marcos Felipe. Aliás, Kaio Jorge é quem mais tentou oportunidades pelo lado Celeste na etapa inicial. Segundo tempo com gols e empate Cruzeiro pressionou o Bahia no segundo tempo, e quem tem Matheus Pereira sabe que, em algum momento, sairá uma jogada de qualidade. Foi dos pés dele que saiu o lindo passe para Gabriel Veron finalizar na saída de Marcos Felipe e abrir o placar. Contudo, o Tricolor de Aço empatou em bela jogada de Ademir, que cruzou na medida para Luciano Rodríguez. Assim, o placar ficou em 1 a 1. Aliás, o gol do Bahia foi marcado por dois jogadores que o técnico Rogério Ceni colocou na etapa final. Ademir e Luciano entraram nos lugares de Cauly e Thaciano, que pouco produziram enquanto estiveram em campo.