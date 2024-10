Corinthians perde dupla titular para duelo contra o Cuiabá

O volante recebeu a advertência em virtude de desentendimento dentro da área com um adversário, ainda no fim do primeiro tempo. Já Yuri Alberto foi amarelado após falta em disputa com Thiago Heleno. Assim, os dois vão desfalcar o Corinthians na próxima rodada.

O Corinthians terá o desfalque de dois titulares no próximo jogo, contra o Cuiabá. As equipes se enfrentam no dia 28 de outubro, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto receberam o terceiro cartão amarelo durante a vitória contra o Athletico Paranaense nesta quinta-feira (17/10) e terão que cumprir suspensão.

Contudo, para as duas posições, o técnico Ramón Díaz tem opções. Para o lugar do venezuelano, a grande possibilidade é que Charles entre no time titular. Afinal, ele entrou no lugar de Martínez no embate contra o Athletico e foi muito bem. O jogador iniciou a jogada do quarto gol com um lindo desarme e recebeu elogios da comissão técnica após a partida.

Já para o lugar de Yuri Alberto, Ramón Díaz também tem opções como Talles Magno, Coronado e Pedro Henrique. Contudo, o paraguaio Romero deve ganhar a vaga e fazer dupla com Memphis Depay. Ele entrou no segundo tempo contra o Athletico e está na frente pela briga por uma vaga no sistema ofensivo do Timão.

O Timão, aliás, entrou em campo para encarar o Athletico com nove pendurados, mas apenas a dupla será ausência na próxima rodada.