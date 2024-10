Torcedores entram em conflito antes de Fla-Flu pelo Brasileirão

Briga entre torcedores do Flamengo e Fluminense ocorre no entorno do Maracanã, antes de partida da competição nacional Crédito: Jogada 10

Cenas lamentáveis marcaram o Fla-Flu desta quinta-feira, no Maracanã, antes mesmo de a bola rolar. Torcedores tricolores e rubro-negros entraram em conflito em pontos nas proximidades do estádio, há poucas horas do início da partida. Imagens mostram uma briga generalizada na Rua São Francisco Xavier, no bairro da Tijuca, próximo ao Colégio Militar. No entanto, outros pontos de confusão foram vistos nas redes sociais. Lembrando que o Flamengo é o mandante e tem maioria na arquibancada para a partida desta quinta. Em um dos vídeos nas redes sociais, é possível ver um homem sendo carregado após sair da confusão por outro torcedor. A polícia militar, aliás, ainda não se manifestou sobre os episódios.