Sob o comando de Paiva, Vasco sofre pela primeira vez três gols na mesma partida

A tarefa do treinador agora é recolocar o Vasco nos trilhos para garantir a vaga na final da Copa do Brasil. No próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), o time recebe o Atlético-MG e necessita vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por apenas um, em São Januário, a definição do finalista será na disputa de pênaltis.