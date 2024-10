Milito enaltece atuação do Atlético e fala sobre situações de Arana e Rubens

Time mineiro consegue empate atuando no Castelão com o Fortaleza e agora mira duelos contra o Vasco e o River Plate nas copas

O próximo compromisso do Atlético é contra o Vasco, no Estádio de São Januário, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O rival, diferentemente do Galo, não poupou seus jogadores no duelo contra o São Paulo, também pelo Brasileirão.

“No segundo tempo, empatamos rapidamente. Depois, logicamente, o jogo mudou bastante com as duas expulsões do Fortaleza, e tivemos chances claras para ganhar o jogo e conquistar os três pontos. A atuação do time foi ótima, tanto coletivamente quanto individualmente. Eu estava convencido de que poderíamos fazer essa partida. Não é fácil enfrentar o Fortaleza, uma equipe muito forte como mandante. E fizemos de tudo para ganhar e somar os três pontos”, destacou o comandante do Galo.

“Não me surpreendeu, verdadeiramente. Uma equipe com jogadores que normalmente não iniciam as partidas e não jogam tantos minutos. Mas eu tinha certeza de que eles estavam preparados para jogar da maneira que fizeram. Viemos para ganhar. Fomos para o intervalo perdendo de 1 a 0 injustamente”, disse Milito, que ainda completou.

Milito encerrou falando sobre a recuperação de Rubens e Arana

“A evolução dos dois jogadores está boa. Eles trabalham com os fisioterapeutas todos os dias no clube para chegar primeiro ao jogo contra o Vasco e depois à semifinal da Libertadores. Tenho fé de que estarão prontos. Voltemos hoje a Belo Horizonte e treinaremos à tarde para termos mais certeza. Conversemos com eles e com o corpo médico para ver se podem estar aptos a jogar. Se estiverem, será muito positivo para nós. Voltamos com jogadores de seleção, poderemos contar com Battaglia, que precisou descansar hoje, e teremos Hulk, Paulinho”, analisa o argentino, que ainda completa.

“Para esse momento de jogos decisivos no ano, é importante poder contar com todos. Além disso, temos uma equipe em que jogadores que atuam menos minutos tiveram um comportamento que dá segurança e confiança ao treinador para encarar essas retas finais das competições. A sensação é positiva para tentar recuperar os jogadores para o jogo contra o Vasco. Agora, precisamos voltar a Belo Horizonte e avaliar, pois teremos uma semifinal muito exigente. Precisamos do máximo de jogadores disponíveis”, finalizou o técnico do Atlético.