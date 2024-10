Lucas Paquetá critica vazamento de informações sobre investigação de apostas

Ao mesmo tempo, caso Lucas Paquetá acabe sendo considerado culpado, ele pode ser banido do futebol inglês. No entanto, ainda poderia atuar no Brasil no futuro, já que a legislação nacional não prevê um banimento completo das atividades. Além disso, Paquetá teve seu nome convocado para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado Federal, marcada para o dia 29 de outubro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.