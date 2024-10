Gatito, do Botafogo, é absolvido pela Conmebol após expulsão contra o São Paulo

O goleiro, do Botafogo , Gatito Fernández foi absolvido pela Comissão Disciplinar da Conmebol por expulsão no jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. Ele pegou apenas um jogo de suspensão e ainda recebeu uma multa de 2 mil dólares (pouco mais de R$ 11,3 mil na cotação atual). O valor será sairá do montante que o Glorioso tem a receber de direitos televisivos ou de patrocínio.

O paraguaio corria o risco de receber dois jogos de gancho, o que poderia se tornar um problema maior, já que John está pendurado com dois cartões amarelos. A defesa do jogador foi por André Alves, diretor jurídico do Botafogo.

O goleiro foi expulso após uma confusão entre as duas equipes no Morumbis. Na súmula do jogo, o árbitro argentino Darío Herrera escreveu que mostrou o cartão vermelho para Gatito devido à conduta violenta, por “dar um soco em um auxiliar do São Paulo”.

