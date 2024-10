Gabigol é homenageado pelo Flamengo por atingir 300 jogos pelo clube

Ídolo Rubro-Negro chegou na marca no duelo contra o Bahia há duas semanas pelo Brasileiro

Ele alcançou essa marca na partida contra o Bahia, há duas semanas, e recebeu a placa comemorativa nesta quinta-feira (17), antes do clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Desde que chegou ao clube em janeiro de 2019, Gabigol já marcou 157 gols pelo Flamengo, o que o coloca, como o sexto maior goleador da história do time.

O atacante Gabigol é o grande nome da história recente do Flamengo e foi decisivo nas conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, marcando os gols que garantiram os títulos. O atual camisa 99 recebeu uma homenagem por atingir a marca de 300 jogos pelo time da Gávea.

Gabigol, que atualmente veste a camisa 99, usou a 9 quando chegou e herdou a 10 após a aposentadoria de Diego Ribas, no final de 2022. Pelo Rubro-Negro, ele já conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.

Gabigol ainda não sabe seu destino em 2025

Todavia, com contrato até o final de 2024, a diretoria ainda avalia se renovará com Gabigol. Especulações, portanto, já o ligaram a times como Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, além de outras equipes do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.