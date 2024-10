Cunhada de Neymar defende Bruna Biancardi em treta com mãe de Helena

Cunhada do astro se posiciona a favor de Bruna após receber indireta de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de três meses do astro Crédito: Marcelo Caitano

Climão! Neymar se vê em uma situação incômoda. Afinal, sua atual namorada, Bruna Biarcadi, recebeu indireta de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de três meses, fruto de um caso que teve com o jogador. Assim, a cunhada do astro, Bianca Biancardi, utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (16), para defender sua irmã. “Aguentou muito e ainda foi educada”, disparou Bianca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A irmã fez tal comentário em referência ao fato de Amanda buscar um desentendimento com a atual companheira do craque. Especialmente pelo fato de a mãe da Helena ter se envolvido com o atacante enquanto Bruna já estava em um relacionamento com ela.

Entenda o caso entre as mães das filhas de Neymar O desentendimento entre Bruna e Kimberlly voltou a ser destaque após posicionamento da atual namorada do astro. Biancardi tomou tal decisão depois de repercussão de episódio em que Amanda curte comentários a respeito de “inveja” e “vingança”. Com isso, os usuários da internet quase instantaneamente deduziram que era um recado para a mãe de Mavie, que recentemente completou um ano. Deste modo, a atual companheira do craque desmentiu o rumor em que ela teria impedido o jogador de conviver com Helena. No caso, a filha de três meses que o atacante teve em um affair com Kimberlly.

“Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas”, detalhou Bruna. Posteriormente, ainda frisou que não recebeu a mesma empatia, que apresentou por Amanda em seu pós-parto. “Vamos lá, no momento em que decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”, explicou Biancardi.