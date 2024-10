Convocados do Palmeiras retornam aos treinos nesta quinta-feira

Após a data Fifa de outubro, o Palmeiras contará com o retorno de seus jogadores convocados pelas seleções para o treinamento nesta quinta-feira (17). Weverton esteve com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez com o Paraguai, e Richard Ríos com a Colômbia.

O goleiro Weverton, que estava em Brasília, não entrou em campo com a camisa amarelinha nas vitórias contra o Chilhe e Peru. Mas mesmo assim, ganhou folga do clube na última quarta-feira, segundo o site Uol. Com isso, chega descansado para a sequência de treinos antes do confronto contra o Juventude.

Pelo Paraguai, Gustavo Gómez atuou os 90 minutos dos dois jogos disputados. Com a situação parecida, Richard Ríos também foi titular pela Colômbia, mas foi substituído na primeira partida, contra a Bolívia. Assim, o Palmeiras terá apenas três ausências nos próximos treinos: Piquerez, Bruno Rodriguez e Maurico estão lesionados. Para a partida contra o Juventude, Abel Ferreira também não poderá contar com Gabriel Menino, que foi expulso no último jogo.