Abel Braga revela possível volta ao Inter: ‘Depende do presidente’

Ídolo poderia retornar ao clube na próxima temporada como uma espécie de coordenador técnico do Colorado

“Tivemos conversas antes do jogo da Argentina [contra o Belgrano] pela Sul-Americana e mais outra. Estava tudo como se esperava. Não houve um problema de acerto, nada disso, mas a tragédia que ocorreu em Porto Alegre dificultou e muito. Teve o nascimento da minha netinha, que podia ser em agosto, mas veio em 9 de setembro e, pela logística, ficaria complicado. Preferi ficar aqui (Rio de Janeiro)”, comentou.

O torcedor do Internacional guarda boas lembranças de Abel Braga como treinador, mas há chances de ele retornar ao clube em outra função. Em entrevista ao ‘Canal do Baldasso’, o ex-técnico revelou que esteve muito perto de voltar ao Beira-Rio, mas como coordenador técnico da equipe.

Abel ainda aproveitou para deixar em aberto mais uma possível volta ao Inter, caso seja do interesse do presidente Alessandro Barcellos.

“Claro que depende do presidente, mas é muito simples e claro”, disse Abel Braga.

Abel Braga soma seis passagens como treinador do Colorado, sendo a mais exitosa entre 2006 e 2008, quando conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes da Fifa. Em 2020, última vez que “vestiu” a camisa do Internacional, acabou ficando com o vice-campeonato brasileiro, perdendo para o Flamengo.