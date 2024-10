Vasco chega ao interior paulista para jogo contra o São Paulo; veja bastidores da viagem

Confira a viagem do Vasco que enfrenta o São Paulo no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

A delegação do Vasco chegou, nesta terça-feira (15), a Campinas, no interior paulista, para o desafio contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Confira o vídeo que mostra os bastidores da viagem do elenco cruz-maltino. Apesar do time cruz-maltino ser semifinalista da Copa do Brasil, o objetivo, ainda assim, é buscar uma vitória no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada da competição por pontos corridos. Confira o vídeo!

